Det er igen muligt at nyde det rige dyreliv ved Staunings Ø.

Oplev det rige fugleliv

Søndag 19. juli er der mulighed for at opleve det rige fugleliv ved Staunings Ø.

Siden april har de ynglende fugle haft fred for mennesker og hunde, mens de har opfostret et nyt kuld unger. Men nu er fredningstiden forbi og vi kan igen følge det rige fugleliv tæt på. Der er rigeligt med føde i lagunens lave vand og på vaderne, så ungfugle og trækkende fugle samles her. Måske forstyrres de af en sulten havørn, som vi har set det tidligere.