Projektet omfatter køb af jord fra grundejer, så der er plads til at ændre på cykelstierne og vejforløbene og en trafiksikker tilslutning af cykelstierne til Banestien og Trylleskoven. Foto: Solrød Kommune

Opgradering af strandvejs-rundkørsel

Arbejdet med at gøre rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej mere sikker har været i udbud, og projektet har vist sig at være dyrere end først antaget.

Derfor har byrådet besluttet at øremærke endnu flere penge til projektet ved at fremrykke, omprioritere og anvende overskydende midler fra andre projekter.

Rundkørslen ved Cementvej og Karlstrup Strandvej skal gøres mere sikker. Det vedtog byrådet allerede i december måned 2019, hvor det blev slået fast, at opgraderingen skal ske på baggrund af både politiets og Vejdirektoratets anbefalinger samt en trafiksikkerhedsanalyse af den anerkendte analysevirksomhed COWI.

Projektet har nu været i udbud, og det har vist sig, at arbejdet med bl.a. at flytte cykelstierne og ombygge vejene og midterhellen i rundkørslen er dyrere end først antaget.

Derfor har byrådet nu sagt ja til at bruge ca. 3,7 mio. kr. på at sikre strandvejsrundkørslen bedre i stedet for de 1,8 mio. kr., der først var blevet frigivet.