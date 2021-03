Se billedserie Der er løsnet lidt op for coronarestriktionerne, foråret er på vej - så nu er Solrød Cykling storsmilende igen på landevejen. Privatfoto

Opfordring: - Skal du med på landevejen?

Solrød - 10. marts 2021

Så er foråret over os, og alle cykelmotionister i Solrød Cykling tripper for at komme på landevejen. Sæsonen startede 1. marts 2021, lyder det fra Solrød Cykling.

Klubben har nu eksisteret i 6 år og de er på nuværende tidspunkt omkring 100 medlemmer, men kan sagtens være flere.

Solrød Cykling henvender sig til cykelmotionister over 18 år, der har en racercykel, en hjelm, klickpedaler og kan holde et tempo på 24km/t, hvilket øges gradvist i løbet af sæsonen.

- I klubåndens og fællesskabets interesse, er det af stor vigtighed, at alle viser forståelse for og hensyn til hinanden. Vi sætter sikkerheden i højsæde og passer på hinanden. Du er selvfølgelig velkommen til at komme og køre med en tur eller to, før du melder dig ind.

Forrige år etablerede klubben en kvindeafdeling med kvindelige trænere, som kører sammen om onsdagen. Om søndagen kører kvinderne sammen med mændene. Det har vist sig at være en stor succes med separat kvindehold én gang om ugen.

Klubben har et stort trænerteam, der står for træningen og planlægger den efter niveau og mål. De sørger for, at alle ryttere kommer godt og sikkert ud og hjem. Alle trænere har fået undervisning ved DGI og er altid villige til at give gode råd.

Træningen varierer mellem forskellige typer af træning. Der er mulighed for tekniktræning, hvilket mange bliver overrasket over, hvor meget man kan udvikle sig af. Der er intervaltræning onsdage og søndagene bruges primært som LSD, hvilket vil sige Long Slow Distance.

- Vi efterstræber at være en aktiv social klub. Vi nyder at kunne afslutte turen med et cafestop, der bliver arrangeret klubmesterskab (hvor alle kan vinde), klubfest etc. Vi tilrettelægger en del ture både i Danmark og i udlandet, som både kan indeholde træningsture og motionsløb. Vi tager selvfølgelig højde for den samfundsmæssige situation, Danmark står i. Vi retter os efter de anbefalinger og restriktioner der bliver udstukket - så det er ikke nogen hemmelighed, at vi blev rigtig glade for, at der nu igen er åbnet mulighed for udendørs idræt og dermed kunne starte sæsonen og komme ud på landevejen sammen igen.

- På klubbukserne står: »Sammenhold og respekt. Hjælp og støtte og sidst men ikke mindst, alvorligt for sjov«, hvilket kendetegner klubben, slutter Michael Falskov.

Man kan læse meget mere om Solrød Cykling på www.solrodcykling.dk