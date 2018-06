Onanerede foran to piger

Torsdag klokken 15.36 anmeldte pårørende til den ene af to forurettede piger på 18 år fra Solrød Strand og 19 år fra Frederiksberg, at de på et tidspunkt kl. 13-14 under ophold på stranden i området ud for Fuglesangsvej var blevet forulempet af en mand, der havde onaneret foran dem.