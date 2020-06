Østenvinden driller strandrensning

- Vi er med på, at herlighedsværdien ikke er helt i top alle steder på kystlinjen lige i øjeblikket.

Solrød Kommune samarbejder med foreningen Solrød Strandrens, som har ansvaret for strandrensningen i Solrød.

Solrød Strandrens oplyser, at de gør hvad de kan for at rense stranden - det har de gjort siden 1. maj.