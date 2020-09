Nyt vejnavn skal forbi byrådet

Ifølge adresseloven er det ikke muligt at have to vejforløb med samme vejnavn, bl.a. på grund af redningsberedskabets mulighed for at finde vej. Derfor har administrationen undersøgt, hvilken del af Åsvej der skal have et nyt vejnavn. Den vestlige del af Åsvej mod Jersie Landsby har mange adresser koblet op på vejnavnet. Den østlige del af Åsvej har kun fire adresser koblet op på vejnavnet, hvoraf de alle er kommunale matrikler. For at så få ejendomme som muligt skal have ændret vejnavn, foreslås det, at det er den østlige del af Åsvej, der skal ændres til Østre Åsvej, lyder anbefalingen fra administrationen.