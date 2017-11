Børnene kan bl.a. boltre sig i legebakker i det nye grønne område i Havdrup vest. Foto: Solrød Kommune

Nyt grønt Havdrup-område

Solrød - 29. november 2017

Legebakker, petanquebane og en lille æblelund, det er blandt de emner, der er på tegnebrættet til det nye grønne område i Havdrup Vest, hvor en helt ny bydel er ved at skyde frem. Byrådet i Solrød Kommune vedtog på byrådsmødet 27. november at frigive 932.000 kr. til projektet, som samlet set i alt kommer til at løbe op i ca. 2,6 mio.kr.

- Det har været vigtigt for byrådet, at borgerne i området har været med i projektet helt fra starten af, og hele området kommer til at centrere sig om deres ønsker om et grønt og rekreativt område, der appellerer til børn, unge og ældre, siger borgmester Niels Hörup, som fortæller, at det nye grønne område skal være med til at definere hele bydelen Havdrup Vest.

Det rekreative område kommer til at bestå af to gennemgående grønne kiler og en mindre lommepark, som både vil appellere til hyggeligt samvær omkring etablerede bål- og grillpladser og invitere til motion bl.a. via en 100 meter løbebane. Samtidig omdannes områdets nuværende vandhul til en attraktiv sø med gode oversigtsforhold, hvor børnene kan kaste fiskenet i vandet. De to grønne kiler forventes at stå færdigt i sommeren 2018.