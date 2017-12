Nyt fitnesscenter i Havdrup

Men nu kan alle træningsnarkomaner i Havdrup og omegn godt begynde at støve træningstøjet af igen. For i morgen, lørdag 2. december, åbner fitnesscentret Fin Form på Kildebrogårdsvej 11 - i samme lokaler, hvor Fitness4Life holdt til.

At der er interesse for det nye center, understreges af at der allerede er omkring 100, som har meldt sig ind.

Et af de nye tiltag, som med sikkerhed bliver et stort hit, er såkaldt virtuel træning. Det går ud på, at man ved en skærm kan kode en holdtræning ind - både i bike- og holdrummet. Der behøver derfor ikke være booket holdtræning, for at man kan træne med instruktion til. I rummene er der installeret storskærme, og her vil så tone en træningsfilm frem på skærmen. Mulighederne er utallige. Det kan være alt fra yoga til pilates, zumba og til biketræning.