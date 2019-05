Erhvervskilen mellem Roskildevej, Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbane skal tillade transport- og logistikerhverv. Et byrådsflertal på 17 ud af 19 medlemmer sendte mandag aften lokalplanen i høring, mens R og LA gik imod. De frygter, at transportcenteret vil være ødelæggende for Jersie og Solrød landsby.

Nyt erhvervsområde på vej: Lokalplan sendes i høring

Frygten for negative trafikale konsekvenser for beboerne i Jersie og Solrød landsby får nu byrådsmedlemmerne Emil Blücher (LA) og Bo Nygaard Larsen (R) til at stille sig på bagbenene i behandlingen af sagen om mulig erhvervskile mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbane.

