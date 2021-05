Se billedserie Billedkunstholdet bliver undervist af kunstneren Johanne Skovbo Lasgaard. Foto: Nina Nowak

Send til din ven. X Artiklen: Nyt billedkunsthold for børn i Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt billedkunsthold for børn i Solrød

Solrød - 19. maj 2021 kl. 19:32 Kontakt redaktionen

Børn skal kunne gå til billedskole i Solrød Kommune. I Solrød kan børn gå til fodbold, badminton og musik, men der mangler et tilbud til børn, der elsker at udtrykke sig med tusser, vandfarve og papir.

Derfor er Solrød Kommunale Musikskole og Solrød Bibliotek og Kulturhus gået sammen om at tilbyde børn i kommunen undervisning i billedkunst i fritiden.

I første omgang tilbyder musikskolen billedskoleundervisning for 2. og 3. årgang i skoleåret 2021-2022, men målet er at udbyde billedskolehold hvert år for flere klassetrin.

På billedkunstholdet arbejder børnene med mange forskellige udtryk. De lærer om komposition og farver inden for maleri, grafik, collage og skulptur.

I undervisningen vil børnene arbejde sammen om kunsten i projekter med det samme tema over flere gange. Det giver tid til at eksperimentere sammen, lave sjove og finurlige fejl og fordybe sig.

Billedkunstholdet bliver undervist af kunstneren Johanne Skovbo Lasgaard, der er uddannet fra det Det kongelige Danske Kunstakademi og har lang erfaring som billedkunstunderviser fra andre kommuner. Johanne glæder sig til at starte det nye tilbud op og fortæller: "Solrød har en stærk tradition for billedkunst, med mange udstillinger og udøvende kunstnere, og jeg glæder mig til at bidrage til, at den tradition fortsætter i de unge generationer".

Billedkunstholdet er opstået i et samarbejde mellem Musikskolen og Solrød Bibliotek og Kulturhus og Bibliotek. Derfor kommer bøger og børnelitteratur til at danne inspiration for dele af undervisningen. Ligesom holdet vil få flere muligheder for at opsøge kunsten og finde oplevelser og inspiration i byens rum og Solrøds naturområder.

Man kan læse mere om billedkunstholdet her: https://musikskolen.solrod.dk/undervisning/billedkunsthold-2-3-klasse

Tilmeldinger til billedskoleholdet er åbent fra 31. maj på Solrød Kommunale Musikskoles hjemmeside på: https://musikskolen.solrod.dk/undervisning/tilmelding