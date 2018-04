Nyhed i sognehuset: Samtaler med gravide

- Den seneste forskning viser, at det er vigtigt, at relationen skabes allerede i graviditeten, og at tanker, håb og drømme får plads og tid.

Inge Leinum siger, at samtalerne kan være med til at sikre, at den uro og bekymring, man måske også kan have for det kommende ukendte, ikke kommer til at fylde for meget hos de vordende forældre."