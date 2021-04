Nyhed: Bliv vaccineret i Solrød

Hvis du har modtaget en invitation til at blive vaccineret, har du nu også mulighed for at booke en vaccinationstid lokalt i Solrød Kommune. Region Sjælland har nemlig åbnet et lokal vaccinationscenter i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC), som er åbent hver onsdag fra kl. 10-19.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan booke tid til en vaccination, hvis du har modtaget et brev i e-boks eller som quickbrev, hvis du er undtaget fra e-boks. Du skal dog være opmærksom på, at der er flere borgere, som får brev, end der er vacciner til inden for den nærmeste fremtid. Det vil sige, at du måske skal tjekke www.vacciner.dk flere gange for at se, om der er kommet ledige tider, og at tiderne i AFC kan være booket i lang tid frem.