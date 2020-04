Nye retningslinjer for udeservering i Solrød Center er trådt i kraft

Ønsket om at kunne opholde sig udendørs året rundt er steget, siden retningslinjerne blev udarbejdet i 2003. Dette ønske er også til stede i Solrød Center, hvor restauranter og caféer har udtrykt ønske om at forlænge perioden for udeservering ud over den indtil nu tilladte periode fra 1. maj til 1. oktober. Vejrforholdene har desuden ofte været gunstige for udendørs ophold både før 1. maj og efter 1. oktober. Dertil kommer Byrådets arbejde med Helhedsplanen for Solrød Center, der anbefaler, at man i centret arbejder for at skabe mere liv og aktiviteter året rundt i centergaden.