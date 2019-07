De hidtidige forpagtere af Sportscaféen i Solrød Idrætscenter har ikke genvundet det offentlige udbud. Hvem der i stedet skal drive caféen ventes offentliggjort efter sommerferien.

Nye forpagtere på vej til caféen i idrætscenteret

Solrød - 16. juli 2019 kl. 09:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke de hidtidige forpagtere af Sportscaféen i Solrød Idrætscenter, der kommer til at fortsætte. Det skriver forpagterne på Facebook.

Solrød Kommune har meddelt dem, at det ikke er dem, der har vundet udbuddet som forpagter af caféen.

- Det er med vemod, at vi desværre må meddele, vi ikke åbner efter sommerferien. Solrød Kommune kan/vil ikke acceptere vores tilbud, således at vi kan drive en fornuftig forretning, skriver forpagterne på Facebook.

- Vi takker alle brugere, foreninger, SIC og deres medarbejdere for et super godt samarbjede i de to et halvt år, vi har været i SIC, og håber at de kr. 250.000,- vi har givet i direkte/indirekte foreningstilskud, har hjulpet.

- Vi takker også vores medarbejdere, som at været utrolig fleksible, når det var nødvendigt. Lykke til evt. ny forpagter, lyder det fra forpagterne.

Det har ikke været muligt for DAGBLADET at få en kommentar fra de to forpagtere, men borgmester Niels Hörup forklarer således:

- De hidtidige forpagtere har opsagt aftelen, før den udløb. Derfor har vi sendt forpagtningsaftalen om at drive café ud i et nyt offentligt udbud. I det udbud er der opstillet nogle vilkår og betingelser. Derfor har de nu fået at vide, at de ikke har fået forpagtningsaftalen, fordi de ikke har svaret på de betingelser, man nu skal byde ind på, siger Niels Hörup (V).

De tidligere forpagtere har ifølge Niels Hörup opsagt aftalen pr. 30. juni.

Caféen skal gentænkes som et led i en forandringsproces i Solrød Idrætscenter, som kommunen og en lang række foreninger har vært involveret i.

- Vi besluttede på byrådsmødet i juni, at vi laver en rokade i idrætscenteret, hvor man flytter caféen der hen, hvor Klub 2680 har været. Der har den også ligget for år tilbage. Der har været en inddragelse af brugerrepræsentanter for 25-28 foreninger, så vi på dem måde får det, som brugerne efterspørger.

Brugerrepræsentanterne fortalte blandt andet, at de ønsker sig en mere hyggelig café, der ikke ligger i et gang- område.

Der vil også blive oprettet et nyt brugerråd.

- Der vil repræsentanterne fra foreningerne, forpagteren af caféen og idrætcenteret komme tættere på hinanden. Det har det helt praktiske formål, at det virker, når folk sidder face to face, forklarer Niels Hörup.

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at det generelt er blevet meget svært at drive café i idrætscentrene rundt omkring.

- Folk tager selv madpakker og kaffe og sodavand med, og måske en enkelt pilsner. Det går fra det salg, der kunne holde hånden under en profit i idrætscenteret, siger Hörup, der understreger, at kommunen har været glade for den indsats, som de nu forhenværende forpagtere har gjort.

- Vi har været smadder glade for at have dem som forpagtere, og brugerne har også været glade for dem, understreger Niels Hörup.

Sagen bliver behandlet i økonomiudvalget i august. Herefter ventes det at blive offentliggjort, hvem der bliver den nye forpagter af caféen.