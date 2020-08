Tilflytterne får på rundturen blandt andet mulighed for at se den smukke kalkgrav.

Nye borgere inviteret på charmetur

For at give dem en god velkomst og vise, hvad kommunen har at byde på, så arrangeres der hvert år en bustur for tilflytterne. Her springer borgmester Niels Hörup ud som den veloplagte turguide på en bustur rundt i kommunen.