Nye boliger i Havdrup

Solrød - 01. juli 2021 kl. 06:30 Kontakt redaktionen

Op imod 50 nye parcelhuse i Havdrup tæt på både indkøb, skole, idrætsfaciliteter og togforbindelse kan blive en realitet. Byrådet har netop godkendt den lokalplan og det kommuneplantillæg, som sætter rammerne for de muligt kommende nye boliger og samtidig sikrer en klimatilpasning af området.

Hele processen omkring det mulige nye boligområde er startet på baggrund af et ønske fra områdets nuværende ejer, lyderd et i en pressemeddelelse fra Solrød Kommune.

- Der er mange, som har været rigtig glade for at slå sig ned i Havdrup, og det forstår jeg godt. Havdrup er en dejlig by, der har sin helt egen stærke identitet. Det er super godt, at der nu er mulighed for, at Havdrup kan få endnu et hyggeligt boligområde, siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, borgmester Niels Hörup.

Han fortæller videre, at byrådet vil sikre sig, at der kommer til at være en tryg stiadgang fra det mulige nye boligområde til Havdrup skole.

Lokalplanen giver mulighed for op til 50 fritliggende enfamiliehuse, som skal opføres på grunde à minimum 750 kvadratmeter. Samtidig lægger lokalplanen op til, at der skal etableres et grønt fællesareal, som også skal klimatilpasse området med rekreative regnvandsbassiner, og at der bliver etableret en støjvold, som skal skærme boligområdet fra det nærliggende erhvervsområde.

Forud for arbejdet med lokalplanforslaget har Solrød Kommune holdt et dialogmøde med naboer til området og projektudvikleren Stender A/S for at kunne lave den bedst mulige lokalplan. I høringsfasen er der er også blevet afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget.

Selve høringen har betydet, at der er sket mindre ændringer i lokalplanen. For eksempel er det blevet præciseret, at der skal være et tre meter dybt beplantningsbælte mod nord, øst og syd, og samtidig er mindre ting som gadelygters højde og parkering på vendeplads også præciseret.

Muligheden for omlægningen af krydset Kildebrogårdsvej, Industrivænget og Salbjergvej er taget ud af lokalplanens redegørelse, og der arbejdes i stedet med udvikling af et forslag til trafikindsats i Trafikplan 2021-25, som kan forbedre Havdrup Skoles oplevelse af gennemkørende trafik ved at forbedre afsætningsmulighederne for skoleelever på Skramsvej.