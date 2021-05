Ny sundhedschef i Solrød

- Jeg glæder mig utrolig meget til at møde medarbejdere, borgere og politikere og til at komme i gang med samarbejdet omkring alle de gode tiltag på sundhedsområdet, som skal være med til at understøtte byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. Jeg blev tiltrukket af byrådets vision og pejlemærker om bl.a. tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre, fordi jeg altid har brændt for sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden er jeg selv aktiv i foreningslivet, så jobbet som sundhedschef i Solrød Kommune er et drømmejob for mig, siger Ulrikka Klarskov Kjær.