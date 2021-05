Ny mand stiller op for Konservative

- Jeg har i hele mit voksne liv arbejdet med salg og ledelse hos Expert Danmark, Discovery Channel, Canal Digital og Sportmaster. Jeg har også været selvstændig ad flere omgange som konsulent og indehaver af en vinbutik i Solrød. Jeg har fokus på børn, unge, sundhed, sport og kultur. Jeg har selv spillet fodbold, siden jeg var dreng, og jeg har været fodboldtræner for børn og unge i syv år. I dag er jeg forretningsfører og sportschef i Køge Boldklub, hvor opgaven er at få endnu flere til at ha' et aktivt og sundt liv, fortæller Martin Truberg Jensen.

- Jeg ønsker, at vi tør tale om vigtigheden af, at vi fra barnsben har fokus på sundhed i form af kost, søvn og motion. Vigtigheden af en god start på livet kan ikke undervurderes, og vi har en forpligtelse til at hjælpe vores børn ind i nogle gode og sunde vaner, da det kan forfølge dem resten af livet, hvis de allerede som børn skal døje med fysisk og udviklende til mental dårlig sundhed. Det har vi voksne et stort ansvar for. I Solrød skal vi arbejde på at skabe flere områder, hvor man kan træne og motionere, uden at det nødvendigvis koster noget. Samtidig skal vi gøre, hvad vi kan for at inspirere og motivere nye foreninger og klubber til at starte op i Solrød. Vi skal skabe en kultur, hvor flere er aktive, og hvor vi hjælper de, der har lidt udfordringer ved at komme i gang. Vi skal samles om kulturen og naturen. Vi skal skabe arrangementer, events, festivaler og koncerter, som samler på tværs."