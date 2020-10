Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Birgitte Lauridsen, kasserer Lotte Kvist Andersen-Degn, sekretær Dina Oxfeldt, Naima Simring, Ingelise Wedel Friis, Betinna Nørring og Marianne Paulmann som menige bestyrelsesmedlemmer. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokalformand for kræften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny lokalformand for kræften

Solrød - 12. oktober 2020 kl. 10:04 Kontakt redaktionen

Kræftens bekæmpelses lokalafdeling i Solrød har holdt en noget forsinket generalforsamling på grund af Corona. Der blev valgt tre nye medlemmer ind i bestyrelsen, som nu består af syv personer.

Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Birgitte Lauridsen, kasserer Lotte Kvist Andersen-Degn, sekretær Dina Oxfeldt, Naima Simring, Ingelise Wedel Friis, Betinna Nørring og Marianne Paulmann som menige bestyrelsesmedlemmer.

Naima Simring, som har været formand for lokalforeningen de sidste fire år, ønskede ikke at fortsætte på denne post, men forbliver som menigt medlem i bestyrelsen. Bestyrelsen takker Naima Simring for hendes indsats som formand og ser frem til fortsat samarbejde.

Den nye formand glæder sig over at bestyrelsen er vokset med tre medlemmer, der da nu er flere til at planlægge og være aktive ved forskellige arrangementer. Det sidste halve år er der tillige en del, der har meldt sig som frivillige i lokalforeningen, hvor de giver en hånd med til en eller flere begivenheder. Sidst til Lyserød lørdag, hvor to frivillige gjorde det muligt at have en stand i Havdrup ud over den traditionelle stand i Solrød. Det skriver lokalafdelingen i en pressemeddelelse.

Ud over de fysiske arrangementer har lokalforeningen i 2020 og 2021 to politiske fokusområder, der skal arbejdes med. Disse områder er besluttet på Kræftens bekæmpelses repræsentantskabsmøde. Det er en indsats overfor pårørende, som har brug for støtte og en indsats for røgfri fremtid, hvor man vil sikre at færre børn og unge lærer at ryge.

- Hver tredje dansker rammes af kræft, så det er en sag der vedkommer os alle. Det glæder mig at være formand for en lokalforening, hvor vi i bestyrelsen, forhåbentlig, kan være med til at gøre en forskel og sætte fokus på et så vigtigt emne, udtaler Birgitte Lauridsen.