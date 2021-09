Anlæggelsen af øen Lynetteholmen vil betyde dumpning af slam i Køge Bugt. Det er de ikke vilde med hos VoresSorød, som søndag markerede deres modstand. Foto: Britta Buch Rømer

Ny liste i slam-protest

Solrød - 06. september 2021 kl. 13:48 Kontakt redaktionen

Havmiljøet bliver ofte overset, når vi taler om naturen. Vi kan ikke umiddelbart se, hvad der sker under overfladen. Men i Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden, sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen i København, planlægges det nu også at dumpe 2,5 mio. m2 lettere forurenet slam i Køge Bugt. Det er vi i VoresSolrød meget bekymrede over og derfor tog vi søndag på stranden og serverede kaffe og samtale for at sætte fokus på vores mærkesager, fortæller Ina Lindemark..

Slammet kommer til Køge Bugt, fordi det skal fjernes fra havbunden inden man kan etablere den nye ø i København, Lynetteholmen.

- Slammet indeholder flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber og bly. Der er desuden kvælstof og fosfor i, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten af »havskove«.

Lindemark forklarer videre:

- På grund af strømmen ved man, at kun 45 procent af slammen bliver liggende der hvor den dumpes - eller klappes som det også hedder. Resten hvirvles rundt og lander andre steder. Fra lignende tilfælde af klapning i f.eks. Lillebælt ved man nu, at effekterne ikke er forbigående, sådan som man ellers troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og vandkvaliteten.

I Solrød ligger Natura-2000 området Staunings Ø, som ligger ud til Køge Bugt.

- Det er kendt for sit helt særlige fugleliv. Men desværre er konsekvenserne for området end ikke undersøgt. Faktisk har en række eksperter påpeget, at der er flere huller i miljørapporterne tilknyttet etableringen af Lynetteholmen, fortæller VoresSolrød-kandidaten.

Anlæggelsen af Lynetteholmen er vedtaget af et bredt forlig i Folketinget fra SF til Liberal Alliance.

- For VoresSolrød er det en stærk sag med lokal betydning, og sagen viser netop en af styrkerne ved VoresSolrød, der som tværpolitisk lokalliste er uafhængige af partiernes beslutninger i Folketinget. En lokalliste kan sætte fokus på lokale problemstillinger og har ikke noget i klemme hos et landsdækkende parti. I VoresSolrød er vi meget bekymrede for udsigten til et forringet havmiljø, men også risikoen for at vores strand påvirkes af f.eks. mere fedtemøg. Stranden er et af kommunens helt store aktiver, som dagligt benyttes af en stor del af kommunens befolkning. Den skal vi passe på. Vi mener der er behov for at lægge pres på Københavns Kommune for at få sat anlægsprojektet på pause, indtil de langsigtede miljøkonsekvenser vedrørende klapningen i Køge Bugt er ordentligt undersøgt, lyder det fra Ina Lindemark på vegne af lokallisten.

