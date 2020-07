Ny konservativ formand

- Vi har i bestyrelsen længe været enige om at tage skridt til et generationsskifte. Efter at have været formand i mere end 10 år er det på tide, at jeg også selv viser vejen og træder til side, så partiets organisation løbende kan tilpasse sig tilgangen af unge børnefamilier, forklarer Helvang i foreningens nyhedsbrev