Ny institution og friplejehjem og hvad med Borgernes Hus?

Solrød - 14. september 2021 kl. 13:00 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Mandag aften var budget 2022-25 til førstebehandling i byrådet, og her var der en række markante ønsker for fremtiden. Ikke mindst når de gælder de yngste og de ældste. Men ikke overraskende, så blev Borgernes Hus også vendt og drejet endnu engang.

Emil Blücher (LA) lagde kontant fra land, og bekendtgjorde at Liberal Alliance ikke kommer til at være med i en budgetaftale. Et synspunkt han - som udgangspunkt - står alene med.

Der er lagt op til en lille skattestigning.

- Det er ikke vores kop the - specielt ikke, når der ligger over 300 millioner kroner i kassen.

Der er blevet luftet ideen om et friplejehjem, og den er LA til gengæld med på.

- For vi kommer til at mangle 63 plejeboliger, og friplejehjem giver valgfrihed samt muligheden for at tilbyde, at man kan bo sammen med sin ægtefælle.

Derudover talte Blücher for en ekstra institution i strandområdet for derigennem at give øget valgfrihed til forældrene.

- Nu må de tage til takke med den første, den bedste ledige plads.

Forslaget om at skære i åbningstiderne i institutionerne, var han lodret modstander af. Faktisk så han hellere, at man i nogle institutioner burde have længere åbent.

Lene Stevnhoved (V) var også frisk på ideen om et friplejehjem - i hvert fald, at man undersøger muligheden nærmere. Og så talte hun også lidt Borgernes Hus.

- Vi synes at Borgernes Hus er interessant. Men det skal undersøges nærmere, fordi det vil give mulighed for at løse flere problemstillinger. Samtidigt har vi behov for flere boliger til de ældre.

Ved at bygge Borgernes Hus kan det gamle rådhus anvendes til netop ældre- boliger.

- Så jeg håber, at vi vil få puslespillet til at gå op.

Jan Færch (K) var meget på linje omkring friplejehjemmet.

- Det er også noget, vi tror på.

På den konservative ønskeliste er endvidere en ny integreret institution - når pengene er der til det.

- Solrød Kommunes egne befolkningsprognoser viser, at børnetallet i kommunen vil falde efter 2024, og hvis man stolede alene på det, ville det måske ikke nødvendigvis give mening at investere i en ny institution. Men for det første har Solrød Kommune tidligere taget fejl i sine prognoser, fordi der er flyttet flere børnefamilier end forventet ind i eksempelvis Karlstrup Strand-området, og derudover mener vi stadig, at området kan prioriteres højere, lyder det fra Færch.

Jonas Ring Madsen (S) slog et slag for droppe at man dropper udlicitering af vasketøj til visiterede ældre.

- Både fordi det dræner kommunekassen med 0,5 mio. kr. men også fordi det medfører serviceforringelser. For der skal findes finansiering til den aftale, vi indgik sidste år om, at ændre i overgangen fra vuggestue til børnehave fra 2,10 år til 3 år i løbet af 2022 og 2023.

Ring Madsen sagde videre:

- Som vi i Socialdemokratiet også sagde sidste år, er en udvidelse af naturbørnehaven en forudsætning for, at det kan lykkes. Med en kapacitetsudvidelse af denne vej, kan vi komme et godt stykke nærmere. Men med den vækst vi ser i børnetallet, så er der behov for en helt ny integreret daginstitution i Solrød Kommune. Det skal være slut med lappeløsninger og hovsa-tiltag. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at børnefamilierne i Solrød Kommune går rundt med en bekymring om, hvorvidt de kan få passet deres børn. Samtidig fører de regelmæssige lappeløsninger i vores dagtilbud til, at flere forældre oplever, at børnene har mindre voksenkontakt og heraf et kvalitetsfald i dagtilbuddene.

Også Bo Nygaard Larsen (R) er frisk på forslaget om en ny integreret institution.

- De nuværende rammer kan ikke mere.

Udvidede åbningstider kan til gengæld ikke givermening:

- Tal viser gang på gang, at mange børn hentes tidligere, og at de sene åbningstider derfor er meget dyre.

De radikale ønsker at der kigges på muligheden for en ny skole.

- Skal vi bare blive ved med at udbygge de to store skoler eller få bygget en mindre kommunal skole?

Bo Nygaard Larsen lagde - med glimt i øjet - ikke skjul på at han er en rigtig radikal:

- Jeg er både for og imod et Borgernes Hus.

Han er tilhænger at af der samles en række aktiviteter, men undrer sig samtidigt over, at man ikke taler om finansiering og at Solrød Gl. Skole ikke indgår i puslespillet.

Kim Sunesen (V) var ikke varm på ideen om en ny integreret institution:

- Det vil betyde overkapacitet. Efterspørgslen er der på papiret, men ikke i den virkelige verden på de tidlige og sene åbningstider, lød forklaringen fra Sunesen.

Det argument købte Emil Blücher ikke:

Bange for overkapacitet? Lige nu er vi i gang med at proppe børn ind i depotrum. Altså flere børn i de eksisterende rammer. Og det med at have overkapacitet, kan jeg ikke se noget galt i. Så kan man håndtere udsving.

Niels Hörup (V) havde en klar holdning:

- Vi skal kunne håndtere og give vores børn højklasse-tilbud. Hvis ikke, vi har brug for flere institutioner, så skal vi ikke bygge det. Vi er nødt til at sikre, at der er balance i vores budgetter.

Borgmesteren skød ikke friplejehjem til hjørne, men gjorde opmærksom på, at det ikke løser den kommunale opgave, at man inden for to måneder skal garantere en plejehjemsplads til dem, der ønsker det.

Brian Mørch (DF) kender alt til den voldsomme trafik til og fra København:

- Så kan det altså være svært at nå at hente sit barn inden klokken 17, når man har fri fra arbejde klokken 16 i København.

Friplejehjems-ideen er DF med på:

- Det at kunne være i nærheden af ægtefællen, når man bliver gammel.

Til gengæld har DFeren svært ved at købe Borgernes Hus.

- Det er ikke en god idé. Det rådhus, vi har, er tilstrækkelig. Det skal bare udbygges. Man kunne f.eks. flytte hjemmeplejen til egne bygninger. Nej, vi har mere brug for et stort sundhedscenter - og på stationspladsen. Det vil være mere relevant

Henning Christiansen (Havdruplisten) understregede vigtigheden af, at der bygges flere mindre boliger til unge, ældre og fraskilte.

- De ældre i stort hus ønsker at fraflytte - men ønsker at blive i kommunen. Og så skal vi tage højde for at børnetallet stiger og at vi bliver flere og flere ældre.

Højt på Henning Christiansens ønskeliste er en ny helhedsplan for Havdrup og ikke mindst at der bliver kigget på sikker skolevej. Især for de nye borgere i Havdrup Vest.

- Mange børn passerer jernbaneskinnerne, og det gør mange nervøse.

Derudover lever et gammel ønske fra lokallisten om et medborgerhus i Havdrup.

Henrik T. Larsen (SF) tror og håber, at SF kommer med i et bredt budgetforlig.

De ser gerne en modernisering af den kollektive trafik og bedre betjening af borgerne i Jersie og de fremtidigt ansatte i erhvervs- kilen.

SF vil - som flere andre - have hæves overgangen fra vuggestue til børnehave fra 2,10 år til 3 år.

- For det må stoppes!

SF hugger også bremsen i omkring et friplejehjem:

- Det er ikke en idé, der er fostret i SFs baghave, slog Henrik T. Larsen fast, som til gengæld håber på flere arrangementer på biblioteket, og at der afsættes penge til musik.