Ikke alle boliger i første etape er lejet ud endnu. Nogle har fortrudt af forskellige grunde. 15. august kan man komme og se en prøvebolig på Jersie Gl. Skole. Foto: Jesper From Foto: FROM

Ny fremvisning på gammel skole

Solrød - 30. juni 2021 kl. 13:44 Kontakt redaktionen

Nu kommer chancen igen for at få et kig indenfor i de nye lejeboliger, som er ved at så færdige på Jersie Gl. Skole.

Det er bygherren Domusnova, som fortæller, at der vil være fremvisning af en prøvebolig søndag 15. august klokken 10 til 13.

En stor del af boligerne i første etape er allerede blevet udlejet. Men der er også borgere, som sidenhen er sprunget fra igen ingen flyttekasserne var blev samlet.

De har fortrudt af forskellige grunde, fortæller ejendomsadministrator Pia Johansen.

- Nogle er blevet påvirket af stemningen og ville sikre sig en af boligerne. Nogle havde et hus, der skulle sælges forinden. Så for en sikkerheds skyld ridser jeg lige op hvordan vi udlejer boligerne: Dem der ønsker at få en lejekontrakt, får én tilsendt, og så skal man indbetale depositummet og underskrive kontrakten. Først når disse to ting er på plads har man sikret sig boligen.

Der har været nogle spørgsmål, som Domusnova er blevet stillet en række gange.

- Der er lagt fibernet ind i ejendommen, og det er YouSee, der skal kontaktes for at tilmelde sig. At der er vaskesøjle i boligerne, er en fejl i brochuren, som vi selvfølgelig beklager meget, men det er derfor at der ikke fremgår hverken vaskemaskine eller tørretumbler i kontrakterne, når I modtager dem, forklarer Pia Johansen.

From