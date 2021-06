- Det er vigtigt, at alle børn og unge vokser op og vænner sig til, at naturen er en integreret del af livet, lyder det fra socialdemokraten Jonas Ring Madsen.Foto: Unsplash.com

Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer der mere vild natur i skoler og dagtilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer der mere vild natur i skoler og dagtilbud

Solrød - 16. juni 2021 kl. 14:23 Kontakt redaktionen

De Konservative og Socialdemokraterne præsenterede i marts et fælles forslag om at integrere et øget fokus på vild natur og biodiversitet i kommunens skoler og dagtilbud, og nu lanceres så projektet »Solrøds vildere skoler og institutioner« med netop det fokus. Alle skoler og dagtilbud har meldt sig til projektet, og det glæder de to partier.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Jonas Ring Madsen (S) og Morten Scheelsbeck (K).

De skriver videre:

Mandag 15. marts besluttede byrådet i Solrød Kommune, at kommunen skal deltage i Miljøministeriets konkurrence »Danmarks vildeste kommune«, der skal fremme vild natur og biodiversitet. Det støttede både Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti, og umiddelbart efter bød de to partier ind med en idé til første konkrete initiativ: Et øget fokus på vild natur og biodiversitet i kommunens dagtilbud.

5. maj blev kommunens skoler og dagtilbud så inviteret til det nye projekt, og siden har de alle meldt sig til, hvilket betyder, at der allerede her i juni vil blive taget hul på det nye arbejde med vild natur og biodiversitet blandt kommunens børn og unge.

- Det er et skønt projekt at få sat i gang, og det er virkelig fedt at konstatere, at alle har meldt sig til. Det betyder, at mange flere børn og unge her i Solrød Kommune i bogstaveligste forstand får naturen op under neglene. Stor ros til alle medvirkende for både initiativ og opbakning, siger byrådsmedlem Morten Scheelsbeck (K):

Jonas Ring Madsen, der er socialdemokratisk byrådsmedlem, er også meget glad og tilfreds det nye projekt:

- Det er vigtigt, at alle børn og unge vokser op og vænner sig til, at naturen er en integreret del af livet, og at de faktisk godt selv kan være med til at gøre en forskel. Derfor er jeg selvfølgelig meget glad for, at det nye projekt ser ud til at komme så godt fra land, fordi alle har tilmeldt sig.

Skræddersyede handleplaner til hver enkelt

Ifølge Solrød Kommunes officielle beskrivelse består projekt »Solrøds vildere skoler og institutioner« af følgende: Kortlægning af skolerne og institutionernes mulighed for at øge biodiversiteten på deres arealer ved konsulent fra Care4Nature. Konsulenten fra Care4Nature vil sammen med repræsentanter fra Ejendomscenteret komme ud til hver enkelt tilmeldt institution og skole. Besøgene vil formentlig ligge i ugerne 23 og 24.

På baggrund af besøgene vil konsulenten overfor hver enkelt institution og skole beskrive mulige indsatsområder, som institutioner og skolerne kan vælge imellem. Institutionerne og skolernes ønsker laves til skræddersyede handleplaner til hver enkelt daginstitution og skole af konsulenten fra Care4Nature.

Ejendomscenteret gennemgår de enkelte handleplaner med henblik på at vurdere, hvad der er muligt at gennemføre ud fra nuværende ressourcer. Ejendomscenteret bistår med at implementere valgte initiativer i driften.