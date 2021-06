Borgmester Niels Hörup (tv) og leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen. Foto: Solrød Kommune

Nu får borgere med udfordringer ekstra hjælp til at komme i arbejde

Solrød - 19. juni 2021 kl. 06:28 Kontakt redaktionen

Det er ikke altid nemt at finde et arbejde, og for borgere med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder kan det være ekstra svært at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. For at hjælpe de borgere har Solrød Kommune nu indgået en samarbejdsaftale med job-indsatsen KLAPjob, der er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder som fx ADHD, autisme og sindslidelse.

Det skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

Aftalen blev underskrevet ved en ceremoni på Solrød Rådhus den 16. juni 2021 af borgmester Niels Hörup og leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen, hvor også job- og socialchef Jens Folman var til stede.

- I Solrød Kommune har vi den grundholdning, at det er godt at arbejde, fordi det kort sagt giver værdi for både den enkelte borger, vores virksomheder og samlet set også for kommunen og samfundet. At arbejde skaber sociale bånd til andre mennesker samtidig med, at man bidrager til samfundet. For borgere med udfordringer kan det være ekstra værdifuldt at mærke, at man bidrager, og at der stadig er brug for en på arbejdsmarkedet. Fokus på arbejdet er på den funktion, man udfylder, og ikke de udfordringer, man har, siger borgmester Niels Hörup.

- Jeg er meget glad for at have indgået et samarbejde med KLAPjob, som er særligt gode til at hjælpe borgere med udfordringer i arbejde, og som kan understøtte kommunens egen jobindsats. Jeg glæder mig til at følge den effekt, som samarbejdet kommer til at skabe for vores borgere.

Han suppleres af Claus Bergman Hansen, som siger:

- Vi er rigtig glade for at have indgået et samarbejde med Solrød Kommune om at få endnu flere af kommunens borgere med kognitive handicap i skåne- og fleksjob. De fleste borgere med kognitive handicap er ikke i stand til at arbejde 37 timer om ugen med komplekse opgaver, men de kan og vil rigtig gerne være en del af arbejdsfællesskabet. Ved at få et KLAPjob kan de være en del af vores fælles arbejdsmarked og udføre arbejdsopgaver, der passer til deres skånebehov.

Aftalen er desuden også enstemmigt vedtaget af Social-, sundheds- og fritidsudvalget på udvalgets møde i juni, og den løber frem til juni 2022 med mulighed for forlængelse.

Hos KLAPjob er det bærende element borgerens egen motivation for at blive en del af arbejdsmarkedet, og borgerne skal derfor selv henvende sig til KLAPjob på www.klapjob.dk for at få hjælp fra organisationen. Tilbuddet er frivilligt, og når en borger indgår i et samarbejde med KLAPjob, er det kommunen, som varetager myndighedsansvaret, og konsulenter fra KLAPjob, som varetager den virksomhedsrettede opgave med afklaring af opgaver mv. samt etablering af skånejob og fleksjob.