Send til din ven. X Artiklen: Nu er planen for en mere sikker strandvejsrundkørsel klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er planen for en mere sikker strandvejsrundkørsel klar

Solrød - 29. april 2020 kl. 11:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I december 2019 vedtog byrådet i Solrød Kommune at sætte penge af til at afdække, hvordan rundkørslen ved Karlstrup Strandvej og Cementvej i Solrød kunne gøres mere sikker med udgangspunkt i en trafiksikkerhedsanalyse fra rådgivende ingeniør COWI. Nu er planen for en opgradering af rundkørslen klar, og derfor vedtog byrådet på april måneds byrådsmøde at afsætte 1,8 mio. kr. til konkrete sikkerhedsinitiativer, som følger både politiet, Vejdirektoratet og COWI's anbefalinger.

Det betyder bl.a., at der kommer højere beplantning i midten af rundkørslen, en tydeligere markering af kørselsforløbet og en skarpere kørselskurve for både bilister og cyklister, som er med til at sænke farten hos begge parter. Samtidig bliver cykelstien rykket tættere på kørebanen, så både bilister og cyklister kan se hinanden tydeligt både før, i og på vej ud af rundkørslen.

- Der er forskellige holdninger blandt alle os borgere til, hvordan vores rundkørsler bliver så sikre som muligt, men ingen af os er eksperter på dette område. Derfor har det været afgørende for byrådet at sikre rundkørslen efter de anvisninger, vi har modtaget fra både Politiet, Vejdirektoratet og rådgivende ingeniør COWI, fordi det er dem, der er eksperter i trafiksikkerhed. Derfor har vi også lyttet nøje efter deres anbefalinger om at øge højden på beplantningen i midterrabatten og lave fartdæmpende foranstaltninger - vi tør simpelthen ikke at lade være, siger borgmester Niels Hörup.

Ud over de allerede nævnte sikkerhedstiltag bliver der også etableret en forhøjet overkørsel med fortov på GL. Køgevej ved indkørslen til rundkørslen, og de to uafsluttede stisystemer ved Trylleskoven og Banestien bliver koblet mere trafiksikkert op på Strandvejens cykelstier og fortove.

Arbejdet med at gøre rundkørslen mere sikker forventes at starte op i 2020.