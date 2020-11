Nu er 37 skoleelever smittede med corona

Af Jesper From

Skoledirektør Jesper Reming Tangbæk fortæller, at antallet af coronasmittede elever nu er oppe på 37. Det er syv flere end forleden.

Skolen er fortsat lukket, men det er forventningen at skolen kan åbne igen på mandag.

Eleverne skal have en negativ test, for at møde ind.