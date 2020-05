Nu bliver tennisbaner renoveret

- Byrådet vil gerne støtte op om et aktivt fritids- og foreningsliv her i Solrød Kommune, og de fire baner har længe trængt til en kærlig hånd, derfor giver det også god mening at anvende alle pengene fra Idrætsanlægsfonden på en renovering. Solrød Tennisklub har naturligvis været tæt inde over processen, og det er i høj grad takket være det rigtig gode samarbejde med klubben, at vi i juli kommer til at have et fantastisk tennisanlæg. Vi glæder os alle sammen til, at der snart igen kan flyve et servees eller to over de helt nye net, siger Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.