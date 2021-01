Nogle går, fordi de vil hjem til far og mor

- Demenssikring er noget ganske nyt. Og det er vigtigt at påpege, at det ikke skal benyttes overfor alle beboerne på plejecentrene, men kun dem, der har et behov. Der skal ikke bare slås en ring rundt om plejecentret. I Alzheimerforeningen synes vi det er godt, at man kan bruge teknologien. Det handler om, at dem med demens ikke skal være til fare for sig selv. Der er faktisk ganske mange mennesker med demens, der går en tur væk fra plejecentret, fortæller demensfaglig funktionschef Else Hansen fra Alzheimerforeningen.