En række politikere var forleden en tur i Rødbyhavn for at høre mere om Femern-projektet.

Niels Hörup på Femern-besøg

Tirsdag var en stribe sjællandske politikere på besøg i Rødbyhavn for at se nærmere på Femern-byggepladsen. Også borgmester Niels Hörup (V) havde taget turen sydpå for at blive klogere på det store projekt.

- Femern Bælt forbindelsen har meget stor betydning for at tiltrække internationale investeringer, skabe økonomisk vækst og mange nye arbejds- og lærlingepladser i Østdanmark - og så kommer den til at slå rekorder, blandt andet som verdens længste sænketunnel. Derfor er min interesse for projektet stor - både som borgmester i Solrød, formand for KL i Sjællandsregionen og medlem af bestyrelsen for Greater Copenhagen, udtaler Hörup.