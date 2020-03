Niels Hörup: - Vi passer på hinanden

Det betyder, at kommunen er fuldstændig klar til både at håndtere den nuværende coronasituation og en eventuel oprustning af sundhedsberedskabet som følge af flere smittede danskere.

- Jeg oplever, at medarbejdere på tværs af hele organisationen er fuldstændig klar til at reagere på situationen og de løbende nye anbefalinger, der hele tiden kommer fra de statslige myndigheder. Der er styr på situationen, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

FAKTA:

Skoler og dagtilbud lukkes midlertidigt ned fra mandag den 16. marts og to uger frem. Der vil i perioden være nødpasning for 0-9-årige børn. Nødpasning gælder som udgangspunkt for familier, hvor forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller familier, som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder for pasning.