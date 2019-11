Næstformand: - Astrid går ind i folk med træsko på

- Astrid er rar og umiddelbar. Går ind i folk med træsko på og møder politik i øjenhøjde. Hun er et rigtigt fint bekendtskab og er enormt dygtig til at lave kampagner. Og så arbejder hun meget på de sociale medier, som er medvirkende til at hun når bredt ud, forklarer Finn Larsen.

Der lyder ikke ligefrem et jubelbrøl fra næstformand hos Socialdemokratiet i Solrød, Finn Larsen, efter det forleden kom frem, at social- og indenrigsminister Astrid Krag er i spil til at flytte kreds fra Greve-Solrød til Køge-Lejre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her