Der er ikke langt fra Skipperhusene, hvor de to herrer har boet i 35 år, og over til det område, hvor Strandens Hus er tænkt opført. De frygter, at med en stor resaurant, som en del af projektet, så vil trafikken og støjgenerne i området blive forværret. Foto: Torben Thorsø

Naboer: Strandens Hus er helt skæv

Så hvis man tror, at den seneste udvikling i sagen om Strandens Hus i Solrød kommer bag på naboerne, så er man ved at tage hul på en rigtig skipperskrøne. For der er ikke længere noget, der kommer bag på Hans Birk Nielsen og Flemming Hansen fra netop Skipperhusene, der ligger lige overfor det område, hvor Strandens Hus skal opføres:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her