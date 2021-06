Foto: Clara Gjerløv

Når vandet for sidste gang render ud af det store springvand ved rådhuset, render en årelang tradition med ud

Gennem de sidste mange år har juni måned betydet glade nyudklækkede studenter i det store springvand, som et symbol på at deres tid på Solrød Gymnasium er forbi. Byrådet har vedtaget at pladsen skal fornyes, og det inkluderer et væsentligt mindre springvand, som formentlig vil betyde enden på den ellers årelange tradition.

23. november sidste år kunne man i en pressemeddelelse fra Solrød Kommune læse at byrådet i kommunen har godkendt planskitserne til en fornyelse af pladsen ved Solrød Rådhus i den vestlige ende af Solrød Centeret. Disse planer inkluderer et noget mindre "vandelement" end det nuværende store springvand. Springvandet er vigtigt for gymnasiets elever, da det er en fast og årelang tradition ved dimissionen sidst i juni at markere dagen ved at hoppe i springvandet som nye studenter.

I pressemeddelelsen kan man ydermere læse at "forvandlingen af pladsen har været drøftet med en lang række af interessenter, som bl.a. tæller (...) Solrød Gymnasium". Ja, to elevrådsrepræsentanter blev ganske rigtigt inviteret til et virtuelt møde. Men hvad der ikke står, er at vi som elever er dybt imod de nuværende planer, om at fjerne det nuværende store springvand. Og det blev også gjort klart på dette møde, både mundtligt og skriftligt.

Mange blev hørt til dette møde, og vores mening er ikke vigtigere end andres interessenter er. Vi er ikke sure eller fornærmet over, vi ikke har fået vores vilje, men det skal stå klart, at vi er imod. Og vi vil gerne uddybe lidt hvorfor.

For ganske nyligt gennemførte vi fra elevrådets side en spørgeskemaundersøgelse blandt de elever, vi repræsenterer. Knap 90% af de 332 elever der besvarede denne undersøgelse, bekendtgjorde at de var imod at springvandet bliver fjernet. Elever har skrevet kommentarer som "Springvandet har været der siden jeg var lille, og det ville være mega nederen at få det afskaffet. Når jeg går ud af 3.g vil jeg gerne følge samme tradition som min far, og gå gennem springvandet, så med mindre de har tænkt sig at sætte et nyt op, så er jeg virkelig ikke glad for det" og "Kæmpe tradition med studenterdans rundt om springvandet hvert år + ved idrætsfest. Det er nærmest en signatur for gymnasiet". Dette understreger nogle af de tanker vi elever har omkring det her projekt.

Kan det ikke være lige meget? Er vi ikke bare en flok forkælede teenagere, som nok skal finde på en ny måde at fejre vores dimission på? Jov, det er bestemt muligt, men for os handler det om traditioner. Der er elever, hvis forældre har gået gennem det springvand på deres sidste dag på Solrød Gymnasium. Alle kender at have traditioner. Noget der betyder noget særligt for en selv at gøre, samt at vide andre før en har gjort det samme. Noget man har set frem til i sin gymnasietid, og som vender tilbage år efter år. Ikke at det er grunden til at vælge Solrød Gymnasium, men en tradition skolen har, og som man som elev ser frem til. Og modsat hvad nogle tror om vores generation, så betyder traditioner faktisk noget for os.

Den dag, hvor tre års hårdt arbejde med samfundsfaglige analyser og biologiske rapporter har nået sin ende, og man nu kan fejre sit eksamensbevis blandt venner og familie. Den dag har i årevis været markeret med den traditionelle gang gennem springvandet.

Vi er ikke naive. Beslutningen er truffet af et flertal i Solrød byråd, og det er tvivlsomt den bliver gjort om. Vi skal ikke blande os i de politiske årsager eller argumenter hverken for eller imod. Flertallet har ikke gjort det i ond tro mod os gymnasieelever, men det skal stå klart hvad konsekvensen bliver for en årelang tradition. Og det skal stå fuldstændigt klart, at vi er imod, trods vi er blevet hørt, og trods de nye planer inkluderer et "vandelement". Det glemte de at skrive i pressemeddelelsen, og vi skal ikke blåstemple et projekt, vi er imod.

Elevrådet skal understrege vi udtaler os på egne vegne.

Elevrådsformand Rasmus Lie pva. Elevrådet på Solrød Gymnasium.