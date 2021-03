Det var i huset her på Birkegaardsallé, at en 61-årig mand blev fundet dræbt. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mystisk drab: Det her undrer politiet

- Arbejdet går nu ud på, at finde et motiv. For der er intet mistænkeligt ved, at kvinden opholdt sig på mandens adresse den dag, da de havde en relation, var gode venner, forklarer kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.