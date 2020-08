Har du altid drømt om at slå på tromme. Så er muligheden der i musikskolen, hvor der også er ledige pladser på andre hold. Foto: Solrød Kommune

Musikskolen slår på tromme for flere elever

Solrød - 14. august 2020

Der er stadig enkelte ledige pladser hos Solrøds Kommunale Musikskole. Har du f.eks. lyst til at lære at spille violin eller trommesæt, være med i et humørfyldt kor eller give den gas i Drummer Bandet, så kan du stadig nå at melde dig til. Der er også plads på holdet for Musik for 4-5 årige.

I Musikskolens Drummerband lærer du at spille trommer sammen med andre. Her får du en masse grundbegreber på plads så som periodefornemmelse, dynamik og kommunikation. Og forhåbentlig får du bare rigtig meget appetit på at spille og lave musik.

Det rytmiske kor er for dig, der elsker at synge og som har lyst til at synge sammen med andre. Musikskolen har to kor: ét for 4.-6. klasse og ét fra 7. klasse.

Der er et godt fællesskab og en masse fede sange, som du helt sikkert kender. Og så er det ovenikøbet gratis at være med i det rytmiske kor.

I et kor løfter og støtter vi hinanden til at kunne synge, som vi aldrig ville kunne alene. Hvad end du helst »kun« vil synge sammen med de andre eller er frisk på at synge en solo, hvad end du er nybegynder eller har sunget i kor før - så er der plads til dig.

Læs mere om Musikskolens mange tilbud og tilmeld dig på: http://musikskolen.solrod.dk.

Musikskolen tilbyder undervisning for unge op til 25 år i alt fra klassisk klaver og sang til ukulele og computermusikproduktion.

Du kan gå til gratis kor på Solrød Gl. Skole.