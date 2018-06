Se billedserie Her er det Kian og Sofie, der får et par tips fra musiklæreren Jacob Bay.

Musikskolen samlede et band

Solrød - 02. juni 2018 kl. 06:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød: Der var stor interesse for at spille med, da Solrød Musikskole besøgte Uglegårdsskolen med et nyt tilbud, hvor man kan gå direkte til at spille i band sammen. Her røg hænderne hurtigt i vejret, da der skulle fordeles pladser til bas, guitar eller trommer og på kort tid var et nyt band samlet i gymnastiksalen under Uglegårdsskolen. Efter lidt instruktion blev der talt for, 1, 2, 3, 4, og så fyldte musikken ellers salen, mens børnenes ansigter skiftede mellem koncentrerede miner og store smil.

Det var Solrød Musikskole, der var på besøg for at fortælle om et nyt tilbud, hvor musikskolens elever kan komme til at spille i band med andre uden nødvendigvis at have terpet noder først.

- Der er mange veje ind i musikken og medens nogle børn bliver motiveret af at sidde hjemme og øve på musikken, så er der andre, der bliver motiveret af at spille i band med vennerne. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi nu har et tilbud, hvor man kan få lov til at dyrke samspillet, uden at man i forvejen har lært at spille et instrument, siger musikskoleleder Jens Engberg.

Han pointerer, at bandspillet selvfølgelig også bliver suppleret af undervisning, så eleverne lærer at spille rigtigt.

Musikskoles tilbud er naturligvis rettet til alle børn i Solrød Kommune, selvom det kun blev præsenteret på Uglegårdsskolen.

Man kan høre mere om bandtilbuddet ved at kontakte Solrød Musikskole.