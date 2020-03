Musikken må vente i Jersie

Jersie Forsamlingshus er kendt for et stort og alsidigt koncertprogram hvert år. Men 2020 bliver ikke som det plejer. Også her har coronaen sat en kæp i hjulet på nogle af aktiviteterne. Det har været nødvendigt at flytte koncerten med På Slaget 12 fra 3. april og til 6. november.