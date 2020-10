Artiklen: Mistænkes for at overse vigepligt

Mistænkes for at overse vigepligt

Mandag klokken 08.44 rykkede færdselspolitiet ud til et færdselsuheld i krydset Solrød Byvej / Tåstrupvej, idet to køretøjer var stødt sammen i det firbenede vejkryds.

Ved den efterfølgende undersøgelse af krydset kunne politiet konstatere, at lyssignalet ganske rigtigt var ude af drift, men der var opsat vigepligtstavler for færdslen i begge retninger ad Solrød Byvej.

Politiet har derfor optaget rapport om uheldet, idet den 38-årige kvinde mistænkes for at have overtrådt vigepligtsbestemmelserne i forbindelse med passage af krydset, hvor lyssignalet var ude af drift.