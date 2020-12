education, elementary school, learning and people concept - group of school kids with pens and notebooks writing test in classroom

Million-projekt skal hjælpe sårbare børn og unge tilbage i skole

- Unge mennesker og børn, som har det skidt, har en stor risiko for at blive ramt af en lang rækkefølge af andre ulyksalige begivenheder. Det har vi som voksne et stort ansvar for at gribe ind over for og forsøge at modvirke. Derfor glæder det mig også meget, at byrådet nu har sagt "go" til, at vi kan sætte gang i projektet, som vi kalder Back2School. Det er både et projekt, som kommer til at hjælpe en række børn og unge de næste tre år, og samtidig er det et udviklingsprojekt, der ruster os endnu bedre til også at hjælpe endnu flere af vores børn og unge i fremtiden, siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.