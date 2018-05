Tryllehytten er en af de daginstitutioner, der skal have plads til flere børn. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Million-check til børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Million-check til børnene

Solrød - 30. maj 2018 kl. 14:45 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt Solrød Byråd har stemt for at tildele børneområdet 15 millioner kroner, der skal fremtidssikre kommunens børneinstitutioner.

- Jeg er efter bedste evne og kendskab til situationen overbevist om, at det her vil fremtidssikre vores institutioner og kapaciteten på området. Så jeg regner ikke med, at jeg igen skal komme med hatten i hånden, sagde udvalgsformand Kim Sunesen (V) på det seneste byrådsmøde.

Hans betragtninger dækker over en større plan, der relativt hurtigt skal afhjælpe de nuværende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, både i Strandområdet og i Havdrup.

Overordnet set, så går planen ud på at der bygges en børnehavegruppe og en vuggestuegruppe til Tryllehytten, inklusiv udvidelse af udearealer. Der opsættes desuden midlertidigt pavillonbyggeri ved institutionen Lindebo frem til Ny Lindebo er klar. Derudover udvides Ny Lindebo med to børnegrupper til fem børnehavegrupper og tre vuggestuegrupper.

En stor del af den samlede betaling indarbejdes i de kommende års budgetter.

Baggrunden for investeringerne er at flere børn er flyttet til Solrød Kommune end forventet i de seneste to års befolkningsprognoser samtidig med at udvidelsen af Bølgen er blevet forsinket.