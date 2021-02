Det vil ikke overraske Michele Bellaiche, hvis hun har sprunget trommehinderne på nogle i nærheden. Hendes debut som vinterbader blev noget at en kuldechok. Respekten for andre vinterebadre er stor - så længe hun fremover kan blive på land. Fot0: TV2

Michele Bellaiche: - De vil bruge mit skrig som ringetone

Dagen var ellers begyndt, som den plejede for den garvede journalist fra Solrød. Vækkeuret havde ringet klokken 03.30. Så var det ud af dynen og kursen sat mod tv-studiet, som vært på Go Morgen Danmark. Men alt var ikke, som det plejede. For Michele var »kommet til« at tage imod en udfordring, som efter ja'et de efterfølgende dage var blev afløst af nej, nej, nej....

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her