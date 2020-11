Send til din ven. X Artiklen: Mere fællesskab for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere fællesskab for alle

Solrød - 07. november 2020 kl. 08:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Børn, unge og ældre skal være endnu mere bevidste om det fællesskab, de er en del af i Solrød Kommune.

Det er en af målsætningerne i den nye Fællesskabsstrategi som Familie- og Uddannelsesudvalget skal drøfte på udvalgets næste møde.

Baggrunden er, at byrådet har besluttet et mål for 2020 om, at den nuværende inklusionsstrategi skal justeres og udvikles til en Fællesskabsstrategi. På mødet skal udvalget drøfte det aktuelle oplæg til strategien.

Her har administrationen i Solrød Kommune peget på, at der er et behov for at justere og videreudvikle den nuværende inklusionsstrategi med henblik på at sikre et bæredygtigt 0-18 års område.

Det bliver udtrykt på følgende måde i oplægget:

»I Solrød Kommunes dagtilbud og folkeskoler skal fællesskabet - og det at være en del af et fællesskab - være en realitet for alle børn, unge og deres forældre. Fællesskabsstrategien lægger således vægt på, at forældre både har en vigtig rolle og et vigtigt ansvar i forhold til at understøtte de forskellige fællesskaber, som deres børn indgår i. Det betyder også, at forældrebestyrelser og skolebestyrelser har en central rolle i at understøtte alle fællesskaber i dagtilbud og skoler«.

Det bliver videre beskrevet, hvordan Fællesskabsstrategien hænger sammen med kommunens formulerede Dannelsesstrategi, som blandt andet har fokus på, at børn og unge er klædt på til fremtiden, herunder til at indgå i de uddannelses- og arbejdsmæssige fællesskaber, som kommer efter folkeskolen.