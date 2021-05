McDonalds-franchise: - Vi kan ikke klage

Coronaen har ramt spisestederne hårdt. Nogle mere end andre.

Solrøds største spisested, er McDonalds på Motelvej i Karlstrup. Her har mange deres arbejdsplads - deriblandt mange unge som et fritidsjob. Og her er det stadig ikke muligt at have siddende gæster i den store restaurant. Det kan naturligvis ikke undgå at koste kunder. Men franchise Lars Dinesen hænger ikke med hovedet.