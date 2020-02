Solrød Kommune er ved at indføre en Medieguide for dagtilbud og det har skabt bekymring hos flere daginstitutioner. De er blandt andet bange for, at børnene nu skal til at sidde med iPads i stedet for at lege og være i tæt kontakt med personalet. Foto: Kim Rasmussen

Maner digital bekymring i jorden

Det er en af de store bekymringer, som flere institutioner rejser i forhold til den »Medieguide for dagtilbud 2019-2021« som Solrød Kommune netop er i gang med at få vedtaget.

Skal børnehavebørn nu til at sidde og glo ind i en iPad fremfor at tumle på legepladsen?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her