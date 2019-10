28-årig mand fra Østerbro i København idømmes 40 dages fængsel og 10.000 kroner i erstatning efter en bedragerisag her ved Retten i Roskilde. Manden løj om stjålne bilers placering. Foto: Katrine Wied

Mand dømt for bedrageri: Løj om stjålne biler

Solrød - 18. oktober 2019 kl. 13:51 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 28-årig mand stod for nylig tiltalt ved Retten i Roskilde for at have bedraget sig til samlet 10.000 kroner og forsøgt at snyde en person for yderligere 5.000 kroner.

Anklageskriftet fortalte, at manden, der har adresse på Østerbro i København, ved tre forskellige episoder brugte samme fremgangsmåde. I september sidste år kontaktede han en bilforhandler i Solrød med beskeden om, at han vidste, hvor en stjålen og uindregistreret Audi A5 befandt sig. Bilen var blevet stjålet dagen forinden, og bilforhandleren ville få bilens placering at vide, såfremt man overførte 5.000 kroner til den 28-åriges konto, hvilket skete kort efter.

Kendt skyldig

Dagen efter gentog manden proceduren. Her ringede han til ejeren af en stjålen Mercedes og fortalte, at han vidste, hvor denne var. Det gav en udbetaling på yderligere 5.000 kroner, uden at ejeren fik nærmere information om bilens placering.

Den 28-årige mand blev fundet skyldig i at overtræde bedragerilovgivningen i disse to forhold. Han havde nægtet sig skyldig, men erkendt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

I et tredje forhold blev manden derimod udelukkende dømt for forsøg på bedrageri. Her var pengene således aldrig blevet overført til den 28-årige, efter at han havde rettet kontakt til ejeren af en Volkswagen Passat, som var blevet stjålet i Vejle.

Det fremgår imidlertid ikke af domsudskriften fra sagen, hvorvidt der var blevet udstedt en findeløn for de stjålne biler, som den dømte så forsøgte at indkassere - uden at have kendskab til bilernes placering. Det fremgår alene, at han ikke havde planer om at oplyse, hvor bilerne var.

Fast ligger det også, at manden blev idømt 40 dages fængsel samt pligt til at tilbagebetale de 10.000 kroner og sagens omkostninger.