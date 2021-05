Maja Dahl er vild med lykketroldene. I øjeblikket står en stor een af slagsen i Imerco i Solrød Center, som børnene kan få lov til at tegne på. Foto: Jesper From

Maja klar til nye eventyr

Efter to års elevtid er 20-årige Maja Dahl nu snart klar til at komme videre. Hun har været elev hos Imerco i Solrød Center, og står nu overfor for sin fagprøve. Og hun har valgt i sin kampagne, som kan ses i butikken, at sætte fokus på gaveideer og dansk design.