Christina Buchwald - og den kommende ægtemand Benjamin Arzrouni - er overbevist om, at projekt Stop Madspild Lokalt i Solrød nok skal komme ud at køre, når de har fundet et lokale. Foto: Jesper From

Madspildsprojekt står uden lokale: - Ingen har sagt, det skal være nemt

Initiativtager Christina Buchwald fortæller, at det lokale, de ellers havde fået stillet til rådighed i Solrød Aktivitets og Frivilligcenter, har de det frataget igen. Det har så sat en midlertidig stopper for at der kan hentes madvarer i lokale butikker, pakkes i kasser og bringes ud til trængende, som kæmper med økonomien.

Det gik lige så godt. Projektet Stop Madspild Lokalt i Solrød havde ellers lige lagt så godt fra land. Men lige nu bliver der kæmper for at komme videre.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her