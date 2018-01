Send til din ven. X Artiklen: Målrettet hjælp til ledige seniorer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målrettet hjælp til ledige seniorer

Solrød - 28. januar 2018 kl. 09:06 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være svært at bide sig fast i arbejdsmarkedet igen, når man er blevet ledig, ikke mindst, hvis fødselsåret ligger et godt stykke ind i det forrige årtusinde. Derfor vil Solrød Kommune nu lave en målrettet indsats til ledige seniorer på den anden side af 50 år. Det sker med midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje til en særlig indsats på området.

- Vi har et ønske om at få de ledige på 50+ tættere på arbejdsmarkedet og når vi kan få ressourcer til det via puljen her, så ville det være ærgerligt ikke at gøre det, siger Ivar Haugaard-Hansen, der er formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Han oplyser, at selvom der er en meget lav arbejdsløshed i kommunen, så er det oplagt at gøre en indsats for de arbejdsparate i den her aldersgruppe - som er på kanten af arbejdsmarkedet - så de kan få foden indenfor.

Helt konkret skal puljemidlerne bruges på den måde, at kommunen via en kordineret indsats vil hjælpe dagpengemodtagere over 50 år med at komme i job gennem vikarbureauer. Det skal ske gennem et formaliseret samarbejde med vikarbureauerne samt inddragelse af kommunes lokale seniornetværk og relevante A-kasser.

På ansøgningstidspunktet var 92 af Solrød Kommunes 276 dagpengemodtagere over 50 år, svarende til en tredjedel. Projektets succeskriterier er, at minimum 100 ledige dagpengemodtagere over 50 år deltager i projektet i løbet af 2018.