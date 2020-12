Må droppe at droppe gudstjenester juleaften

De har søgt og fået afslag to gange. Biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, har ikke tænkt at bøje sig fra Solrød Menighedsråds ønske om, at de helt dropper gudstjenesterne juleaften af hensyn til risikoen for coronasmitte samt det, at det kun er muligt at lukke meget få ind til gudstjenesterne.